Дмитро Кулеба: Україна потребує інституту подвійного громадянства, проте з обмеженням для РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба заявив, що країна потребує впровадження інституту подвійного громадянства, проте з обмеженням для Росії і певних її громадян, пише УНН з посиланням на його слова в ефірі “Радіо НВ”.
Таку думку Кулеба висловив на підтримку громадян України в країнах ЄС, які потенційно можуть отримати громадянство держав-членів Євросоюзу. У разі введення подвійного громадянства, виходячи зі слів Кулеби, вони можуть стати “агентами впливу” України в інших країнах.
“Якщо ми маємо мільйон українців у країні ЄС, то потенційно ці люди ходять на вибори, они отримують легалізований статус, вони у перспективі стають повноцінними громадянами цієї країни... Зараз у нас я бачу доволі великі можливості і потребу в тому, щоб запровадити інститут подвійного громадянства, за виключенням держави-агресора (можна ще запровадити пару критеріїв, щоби відсікати „непотрібних людей“)”, — зазначив дипломат.
Як повідомляв раніше УНН, у МВС РФ повідомили, що у спрощеному порядку “отримати громадянство можуть 3 млн українців”.