Дмитрий Кулеба: Украина нуждается в институте двойного гражданства, однако с ограничением для РФ

Такое мнение Кулеба высказал на поддержку граждан Украины в странах ЕС, могут получить гражданство государств-членов Евросоюза. В случае введения двойного гражданства, исходя из слов Кулебы, они могут стать “агентами влияния” Украины в других странах.

“Если мы имеем миллион украинцев в стране ЕС, то потенциально эти люди ходят на выборы, они получают легализованный статус, они в перспективе становятся полноценными гражданами этой страны... Сейчас здесь я вижу достаточно большие возможности и потребность в том, чтобы ввести институт двойного гражданства, за исключением государства-агрессора (можно еще ввести пару критериев, чтобы отсекать „ненужных людей“)”, — отметил дипломат.

Как сообщал ранее УНН, в МВД РФ сообщили, что в упрощенном порядке “получить гражданство могут 3 млн украинцев”.