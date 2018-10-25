Дмитро Кулеба: наша з Угорщиною проблема в тому, що і вони і ми - маємо історичні травми

“Я скажу чесно, можливо навіть дещо нетрадиційно, я вважаю, що проблема наша з угорцями в тому, що і вони і ми — маємо історичні травми. І ми на них зациклені, у них — це проблеми Тріанону, Тріанонський договір, коли від них відрізали 2/3 території... А в України є теж також історичні травми — тобто мовне питання, культури. Тому, що ми зробили? Майже 20 років на Закарпатті не було України, ну це факт, абсолютно і ми дозволили Угорщині заповнити цей вакуум, вакуум сили і гуманітарний також”, — повідомив Кулеба.

Він також додав, що тепер: “Україна вирішила „повернутися“ на Закарпаття, будучи абсолютно в своїх правах, намагаючись вилікувати свою історичну травму, в тому числі кримську та донбаську, а угорці... — приходять законні господарі (регіону — ред.) і кажуть, що потрібно все зовсім інакше”.

Дипломат також прокоментував те, що позиція Угорщини не знаходить підтримки в інституціях ЄС та НАТО (серед інших держав-членів).

Як повідомляв УНН, постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба в ефірі одного з українських телеканалів повідомив, що наразі у Європі не вистачає людей, які могли б скласти критичну масу для протидії злу.