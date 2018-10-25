Дмитрий Кулеба: наша с Венгрией проблема в том, что и они и мы - имеем исторические травмы

“Я скажу честно, возможно даже несколько нетрадиционно, я считаю, что проблема наша с венграми в том, что и они и мы — имеем исторические травмы. И мы на них зациклены, у них — это проблемы Трианона, Трианонский договор, когда от них отрезали 2/3 территории... А в Украине тоже также исторические травмы — то есть языковой вопрос, культуры. По-этому, что мы сделали? Почти 20 лет на Закарпатье не было Украины, ну это факт, абсолютно и мы позволили Венгрии заполнить этот вакуум, вакуум силы и гуманитарный также”, — сообщил Кулеба.

Он также добавил, что теперь: “Украина решила „вернуться“ в Закарпатье, будучи абсолютно в своих правах, пытаясь вылечить свою историческую травму, в том числе крымскую и донбасскую, а венгры ... — приходят законные хозяева (региона — ред.) и говорят, что нужно все совсем иначе”.

Дипломат также прокомментировал, что позиция Венгрии не находит поддержки в институтах ЕС и НАТО (среди других государств-членов).

Как сообщал УНН, постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских телеканалов сообщил, что сейчас в Европе не хватает людей, которые могли бы составить критическую массу для противодействия злу.