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Для журналістів на офіційних заходах запровадили температурний скринінг

Для журналістів на офіційних заходах запровадили температурний скринінг

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Для акредитованих на заходи за участі керівництва держави журналістів запровадили температурний скринінг, повідомляє УНН.

Так, журналістам вимірюють температуру на вході до приміщення Верховної Ради, де незабаром має відбутися брифінг голови ВР Дмитра Разумкова, присвячений, до речі, заходам безпеки у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Також, температурний контроль проводився на вході до приміщення, де сьогодні відбудеться виїзде засідання Кабінету міністрів України.

Нагадаємо, в Україні офіційно зафіксовані три випадки зараження коронавірусом (два у Чернівцях та один у Житомирській області).

Як повідомлялося в УНН, раніше спікер ВР запровадив у парламенті ряд карантинних заходів для недопущення поширення вірусу.

Сьогодні очікується засідання РНБО за головуванням Президента України, на якому, ймовірно, будуть обговорюватися додаткові заходи з недопущення поширення коронавірусу. 

В Україні вже діє ряд обмежувальних заходів, зокрема карантин у навчальних закладах, до 3 квітня.

Українські Національні Новини

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