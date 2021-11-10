Для захисту вітчизняних інвесторів треба створити Бізнес-палату України - політичний експерт

На його думку, треба створити Бізнес-палату України, яка й буде цілеспрямовано захищати інтереси вітчизняного бізнесу та українських інвесторів на рівні держави.

Цитата

“Якщо держава хоче створювати правозахист для бізнесу, то вона повинна спочатку вирівняти можливості всіх учасників. Є така практика створення палат, наприклад, є Морська палата України - це такий самоврядний орган для бізнесу, який працює з морськими перевезеннями. Тобто, можна створювати. В нас просто існують спілки підприємців, які працюють на самозахист, але це громадське об’єднання. А так, щоб держава – то це справді можна зробити таку Бізнес-палату України. З одного боку інтереси самоврядування і бізнесу, а разом з тим, лідер такого утворення вів би правозахисну діяльність”, - підкресли в Володимир Цибулько.

Додамо

Низка експертів вважає, що в Україні вітчизняний інвестор стикається з проблемою відсутності захисту з боку держави.

Мовляв, українська влада більше дбає про іноземного інвестора, аніж про вітчизняного. На їх думку, з ухилом на це побудоване все законодавство нашої держави. Отож вітчизняний інвестор зі своїми проблемами залишається сам на сам, у той час, як іноземний всіляко підтримується.

Зокрема, на сторону іноземного інвестора стають посли країн, ТСК та деякі нардепи України.