Для захисту вітчизняних інвесторів треба створити Бізнес-палату України - політичний експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Наразі в Україні для захисту вітчизняних інвесторів та вітчизняного бізнесу працюють лише громадські організації. Водночас на рівні держави бізнесмени продовжують захищати свої права самостійно. Про це УНН розповів політичний експерт Володимир Цибулько.
На його думку, треба створити Бізнес-палату України, яка й буде цілеспрямовано захищати інтереси вітчизняного бізнесу та українських інвесторів на рівні держави.
Цитата
“Якщо держава хоче створювати правозахист для бізнесу, то вона повинна спочатку вирівняти можливості всіх учасників. Є така практика створення палат, наприклад, є Морська палата України - це такий самоврядний орган для бізнесу, який працює з морськими перевезеннями. Тобто, можна створювати. В нас просто існують спілки підприємців, які працюють на самозахист, але це громадське об’єднання. А так, щоб держава – то це справді можна зробити таку Бізнес-палату України. З одного боку інтереси самоврядування і бізнесу, а разом з тим, лідер такого утворення вів би правозахисну діяльність”, - підкресли в Володимир Цибулько.
Додамо
Низка експертів вважає, що в Україні вітчизняний інвестор стикається з проблемою відсутності захисту з боку держави.
Мовляв, українська влада більше дбає про іноземного інвестора, аніж про вітчизняного. На їх думку, з ухилом на це побудоване все законодавство нашої держави. Отож вітчизняний інвестор зі своїми проблемами залишається сам на сам, у той час, як іноземний всіляко підтримується.
Зокрема, на сторону іноземного інвестора стають посли країн, ТСК та деякі нардепи України.