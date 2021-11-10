Для защиты отечественных инвесторов надо создать Бизнес-палату Украины - политический эксперт

По его мнению, надо создать Бизнес-палату Украины, которая и будет целенаправленно защищать интересы отечественного бизнеса и украинских инвесторов на уровне государства.

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“Если государство хочет создавать правозащиту для бизнеса, то оно должно сначала выровнять возможности всех участников. Есть такая практика создания палат, например, есть морская палата Украины - это такой самоуправляющийся орган для бизнеса, который работает с морскими перевозками. То есть, можно создавать. У нас просто существуют союзы предпринимателей, которые работают на самозащиту, но это общественные объединение. А так, чтобы государство - то это действительно можно сделать такую Бизнес-палату Украины. С одной стороны интересы самоуправления и бизнеса, а вместе с тем, лидер такого образования вел бы правозащитную деятельность”, - подчеркнул в Владимир Цыбулько.

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Ряд экспертов считает, что в Украине отечественный инвестор сталкивается с проблемой отсутствия защиты со стороны государства.

Мол, украинская власть больше заботится об иностранном инвесторе, чем об отечественном. По их мнению, с уклоном на это построено все законодательство нашего государства. Поэтому отечественный инвестор со своими проблемами остается один на один, в то время, как иностранный всячески поддерживается.

В частности, на сторону иностранного инвестора становятся послы стран, ВСК и некоторые нардепы Украины.