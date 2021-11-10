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Для защиты отечественных инвесторов надо создать Бизнес-палату Украины - политический эксперт

Киев • УНН

 • 18681 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Сейчас в Украине для защиты отечественных инвесторов и отечественного бизнеса работают только общественные организации. В то же время на уровне государства бизнесмены продолжают защищать свои права самостоятельно. Об этом УНН рассказал политический эксперт Владимир Цыбулько.

Для защиты отечественных инвесторов надо создать Бизнес-палату Украины - политический эксперт

По его мнению, надо создать Бизнес-палату Украины, которая и будет целенаправленно защищать интересы отечественного бизнеса и украинских инвесторов на уровне государства.

Цитата

“Если государство хочет создавать правозащиту для бизнеса, то оно должно сначала выровнять возможности всех участников. Есть такая практика создания палат, например, есть морская палата Украины - это такой самоуправляющийся орган для бизнеса, который работает с морскими перевозками. То есть, можно создавать. У нас просто существуют союзы предпринимателей, которые работают на самозащиту, но это общественные объединение. А так, чтобы государство - то это действительно можно сделать такую Бизнес-палату Украины. С одной стороны интересы самоуправления и бизнеса, а вместе с тем, лидер такого образования вел бы правозащитную деятельность”, - подчеркнул в Владимир Цыбулько.

Добавим

Ряд экспертов считает, что в Украине отечественный инвестор сталкивается с проблемой отсутствия защиты со стороны государства.

Мол, украинская власть больше заботится об иностранном инвесторе, чем об отечественном. По их мнению, с уклоном на это построено все законодательство нашего государства. Поэтому отечественный инвестор со своими проблемами остается один на один, в то время, как иностранный всячески поддерживается.

В частности, на сторону иностранного инвестора становятся послы стран, ВСК и некоторые нардепы Украины.

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