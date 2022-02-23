Для Єлисейського європейського саміту в четвер доведеться продемонструвати, що 27 країн є "'єдині" проти російської агресії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Екстренний європейський саміт, який відбудеться сьогодні у Брюсселі, присвячений реагуванням дій Росії в Україні, має показати, що «ми є єдині» і що «європейська сім’я збирається разом». Про це повідомляє The Elysée, пише УНН.
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"Ситуація в Україні «залишається дуже небезпечною», оскільки «багато хто очікує, що президент (Володимир) Путін не хоче зупинятися на досягнутому і, дуже ймовірно, що криза зазнає нових подій», - йдеться у повідомленні.
Що стосується можливості російських атак проти інших країн, Париж не бачить "виявлених ризиків", але каже, що все ще "дуже пильний" з огляду на "поведінку Володимира Путіна і жорстоке поводження з Україною".
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