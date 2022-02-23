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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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07:52 • 16989 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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07:07 • 41317 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Для Єлисейського європейського саміту в четвер доведеться продемонструвати, що 27 країн є "'єдині" проти російської агресії

Для Єлисейського європейського саміту в четвер доведеться продемонструвати, що 27 країн є "'єдині" проти російської агресії

Київ • УНН

 • 92017 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Екстренний європейський саміт, який відбудеться сьогодні у Брюсселі, присвячений реагуванням дій Росії в Україні, має показати, що «ми є єдині» і що «європейська сім’я збирається разом». Про це повідомляє The Elysée, пише УНН.

Деталі

"Ситуація в Україні «залишається дуже небезпечною», оскільки «багато хто очікує, що президент (Володимир) Путін не хоче зупинятися на досягнутому і, дуже ймовірно, що криза зазнає нових подій», - йдеться у повідомленні.

Що стосується можливості російських атак проти інших країн, Париж не бачить "виявлених ризиків", але каже, що все ще "дуже пильний" з огляду на "поведінку Володимира Путіна і жорстоке поводження з Україною".

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