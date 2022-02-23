Для Елисейского европейского саммита в четверг придется продемонстрировать, что 27 стран есть "едины" против российской агрессии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Экстренный саммит ЕС, который состоится сегодня в Брюсселе, посвященный реагированием на действия России в Украине, должен показать, что "мы едины" и что "европейская семья собирается вместе". Об этом сообщает The Elysée, пишет УНН.
Детали
"Ситуация в Украине остается очень опасной", поскольку "многие ожидают, что президент (Владимир) Путин не хочет останавливаться на достигнутом и, очень вероятно, что кризис нанесет новых событий", - говорится в сообщении.
Что касается возможности российских атак против других стран, Париж не видит "выявленных рисков", но говорит, что все еще "очень бдительный" учитывая "поведение Владимира Путина и жестокое обращение с Украиной".
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону о макрофинансовой помощи.