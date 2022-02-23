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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Зеленський звернувся до президента Франції за макрофінансовою підтримкою

Зеленський звернувся до президента Франції за макрофінансовою підтримкою

Київ • УНН

 • 146789 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента Франції Еммануеля Макрона про макрофінансову допомогу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter-акаунт Глави держави.

Деталі

"У продовження діалогу з Еммануелем Макроном. Подякував за ухвалене рішення щодо надання Україні індивідуальних оборонних засобів і систем розмінування. Звернувся до Франції як до країни, що головує в Раді ЄС, по макрофінансову підтримку. Ціную Францію за те, що залишається з Україною в такі складні часи" - йдеться у повідомлені.

Перед розмовою з Макроном, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з міністром Нідерландів.

"Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Нідерландів. Головні теми – безпека України та Європи, додаткові санкції проти РФ, спільна боротьба з кібератаками. Будуємо коаліцію разом з партнерами. Вдячний Нідерландам за конкретну оборонну допомогу, надану Україні!" - повідомив у своєму Twitter-акаунті Володимир Зеленський.

Нагадаємо

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів у середу телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним. Під час розмови Ердоган заявив, що Туреччина не визнає кроків, спрямованих проти територіальної цілісності України.

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