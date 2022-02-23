Зеленський звернувся до президента Франції за макрофінансовою підтримкою
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента Франції Еммануеля Макрона про макрофінансову допомогу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter-акаунт Глави держави.
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"У продовження діалогу з Еммануелем Макроном. Подякував за ухвалене рішення щодо надання Україні індивідуальних оборонних засобів і систем розмінування. Звернувся до Франції як до країни, що головує в Раді ЄС, по макрофінансову підтримку. Ціную Францію за те, що залишається з Україною в такі складні часи" - йдеться у повідомлені.
Перед розмовою з Макроном, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з міністром Нідерландів.
"Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Нідерландів. Головні теми – безпека України та Європи, додаткові санкції проти РФ, спільна боротьба з кібератаками. Будуємо коаліцію разом з партнерами. Вдячний Нідерландам за конкретну оборонну допомогу, надану Україні!" - повідомив у своєму Twitter-акаунті Володимир Зеленський.
Нагадаємо
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів у середу телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним. Під час розмови Ердоган заявив, що Туреччина не визнає кроків, спрямованих проти територіальної цілісності України.