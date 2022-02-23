Ердоган - Путіну: Туреччина не визнає кроків проти територіальної цілісності України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів у середу телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним. Під час розмови Ердоган заявив, що Туреччина не визнає кроків, спрямованих проти територіальної цілісності України, з посиланням на управлінні зв'язків Адміністрації президента Туреччини пише Anadolu, інформує УНН.
Лідери двох країн обговорили ситуацію довкола України.
Цитата:
“Президент Ердоган зазначив, що Анкара не визнає кроків, спрямованих на утиск суверенітету та територіальної цілісності України, і в цьому полягає принципова позиція Анкари”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
Ердоган підкреслив, що завжди приділяв особливу увагу тісному діалогу з президентом Путіним з регіональних питань, що призвело до позитивних результатів. Анкара зберігає рішучість до підтримки взаєморозуміння, що сформувалося, запевнив глава турецької держави.
Турецький лідер наголосив на необхідності досягнення результатів на основі мінських домовленостей.
Президент Туреччини зазначив, що ускладненням наявних проблем і особливо військове протистояння не принесуть нікому користі. “Анкара надавала і надає великого значення продовженню дипломатичних контактів та переговорів, і готова зробити внесок у зниження напруженості та підтримання миру”, — сказав Ердоган.
Лідер Туреччини знову озвучив заклик до діалогу та пріоритетності дипломатії, вказавши, що Анкара дотримується конструктивних підходів і в межах НАТО.
Ердоган також зазначив, що очікує якнайшвидшого візиту Путіна до Туреччини з метою участі в засіданні Стратегічної ради високого рівня, як це було погоджено під час візиту до Сочі у вересні 2021 року.
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації. Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”.
21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.
Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій щодо підтримання миру".
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення очільника Кремля від 21 лютого країни Заходу почали вводити додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.