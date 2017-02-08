Для в'їзду в США запропонували вимагати паролі від соцмереж

Вказано, що Дж.Келлі стверджував, що цей крок зможе допомогти виявити осіб, які, імовірно, несуть загрозу безпеці країни. За словами міністра, відповідну функцію зі збору даних, можливо, візьмуть на себе американські посольства в країнах, де будуть видаватися візи і дозволи на в'їзд. Передусім нововведення може торкнутися громадян семи держав, щодо яких американський президент Дональд Трамп раніше підписав міграційний указ.

"Дуже важко забезпечити надійну перевірку людей в цих країнах. Якщо ж вони в'їжджають (у США - ред.), ми хочемо запитати їх, які сайти вони відвідують, і просити паролі. Таким чином, ми зможемо зрозуміти, що люди роблять в інтернеті", - зазначив Дж.Келлі, додавши, що тим, хто відмовиться від надання інформації, може бути відмовлено в дозволі на в'їзд.

"Якщо вони дійсно хочуть приїхати в Америку, то підуть на співпрацю. Якщо немає, тоді - хто наступний?" - цитує міністра нацбезпеки Sky News.

При цьому керівник відомства обмовився, що остаточне рішення про введення такого заходу поки не прийнято, попередивши при цьому, що озвучив лише наявні у нього на цей рахунок думки, а не офіційні урядові ініціативи.

Міграційний указ Д.Трампа тимчасово забороняв в'їзд в США громадянам Ірану, Іраку, Лівії, Сирії, Сомалі, Судану і Ємену.

Нагадаємо, 3 лютого федеральний суддя у Сіетлі Джеймс Робарт тимчасово призупинив дію указу президента країни Дональда Трампа, яким був заборонений в’їзд до країни громадянам семи мусульманських країн, а також призупинена програма США з прийому біженців.

Державний департамент США 4 лютого заявив, що громадяни з семи мусульманських країн з діючими візами можуть в’їжджати на територію країни.

Д.Трамп назвав рішення судді про призупинку міграційного указу “смішним”.

Напередодні апеляційний суд розглянув скаргу на заморозку міграційного указу Д.Трампа.