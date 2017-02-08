Для въезда в США предложили требовать пароли от соцсетей
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Американский министр национальной безопасности Джон Келли не исключил, что США начнут просить у людей, въезжающих в страну, пароли к их социальным сетям с целью усилить контроль за прибывающими, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Указано, что Дж.Келли утверждал, что этот шаг сможет помочь выявить лиц, которые, вероятно, несут угрозу безопасности страны. По словам министра, соответствующую функцию по сбору данных, возможно, возьмут на себя американские посольства в странах, где будут выдаваться визы и разрешения на въезд. Прежде всего нововведение может коснуться граждан семи стран, по которым американский президент Дональд Трамп ранее подписал миграционный указ.
"Очень трудно обеспечить надежную проверку людей в этих странах. Если же они въезжают (в США - ред.), мы хотим спросить их, какие сайты они посещают, и просить пароли. Таким образом, мы сможем понять, что люди делают в интернете", - отметил Дж.Келли, добавив, что тем, кто откажется от предоставления информации может быть отказано в разрешении на въезд.
"Если они действительно хотят приехать в Америку, то пойдут на сотрудничество. Если же нет, тогда - кто следующий?", - цитирует министра нацбезопасности Sky News.
При этом руководитель ведомства оговорился, что окончательное решение о введении такой меры пока не принято, предупредив при этом, что озвучил лишь имеющиеся у него на этот счет мысли, а не официальные правительственные инициативы.
Миграционный указ Д.Трампа временно запрещал въезд в США гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена.
Напомним, 3 февраля федеральный судья в Сиэтле Джеймс Робарт временно приостановил действие указа президента страны Дональда Трампа, которым был запрещен въезд в страну гражданам семи мусульманских стран, а также приостановлена программа США по приему беженцев.
Государственный департамент США 4 февраля заявил, что граждане из семи мусульманских стран с действующими визами могут въезжать на территорию страны.
Д.Трамп назвал решение судьи о приостановлении миграционного указа "смешным".
Накануне апелляционный суд рассмотрел жалобу на заморозку миграционного указа Д.Трампа.