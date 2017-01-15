Для виплат пенсій жителям окупованого Донбасу щорічно потрібно 30 млрд грн - А.Рева
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Для виплат пенсій жителям окупованого Донбасу щорічно потрібно 30 млрд гривень. Про це в ефірі телеканалу “112 Україна” розповів міністр соціальної політики України Андрій Рева, передає УНН.
“Якщо у нас сьогодні на території, яку тимчасово окупували, проживає близько 1 млн 200 тис. пенсіонерів, якщо в середньому по Україні сьогодні пенсія 1700 грн, на Донбасі вона була більшою, десь близько 2000 грн, це близько 30 млрд грн на рік тільки на пенсійне забезпечення”, — сказав А.Рева.
За словами міністр соцполітики, розмови про утримання Донбасу Росією на суму в 3 млрд доларів говорить тільки про те, що на окупованих територіях відбувається економічна катастрофа.
“Донбас ніхто не утримував — ні Україна, ні Росія. Донбас був економічно самодостатнім регіоном, більш того, регіоном-донором. І от коли ми сьогодні чуємо цифри 3 млрд, можливо, інші, це говорить тільки про одне — про економічну катастрофу, яка сьогодні панує на окупованих територіях”, — наголосив він.
Нагадаємо, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що процес звільнення окупованих територій Донбасу може розпочатися приблизно восени 2017 року.