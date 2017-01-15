Для выплат пенсий жителям оккупированного Донбасса ежегодно нужно 30 млрд грн - А.Рева
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Для выплат пенсий жителям оккупированного Донбасса ежегодно нужно 30 млрд гривен. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает УНН.
"Если у нас сегодня на территории, которую временно оккупировали, проживает около 1 млн 200 тыс. пенсионеров, если в среднем по Украине сегодня пенсия 1 700 грн, на Донбассе она была больше, где-то около 2000 грн, это около 30 млрд грн в год только на пенсионное обеспечение", - сказал А.Рева.
По словам министра соцполитики, разговоры о содержании Донбасса Россией на сумму в 3 млрд долларов говорят только о том, что на оккупированных территориях происходит экономическая катастрофа.
"Донбасс никто не содержал - ни Украина, ни Россия. Донбасс был экономически самодостаточным регионом, более того, регионом-донором. И вот когда мы сегодня слышим цифры 3 млрд, возможно, другие, это говорит только об одном - об экономической катастрофе, которая сегодня царит на оккупированных территориях", - подчеркнул он.
Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что процесс освобождения оккупированных территорий Донбасса может начаться примерно осенью 2017 года.