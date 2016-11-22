Для вільного вибору споживачами постачальника газу вже створені законодавчі передумови – В.Кістіон

“Щодо питання про можливість обрання населенням собі постачальника газу: на сьогоднішній день законодавчі передумови для вільного вибору споживачами постачальника газу вже створені. Проте, щоб це право могло бути реалізовано, необхідне створення конкурентного ринку постачальників газу, що неможливо буде забезпечити без функціонування незалежного оператора ГТС, яке сприятиме розвитку газового ринку та конкуренції між постачальниками”, — сказав В.Кістіон.

Як повідомляв УНН, за словами експертів, без реформування “Нафтогазу” в Україні ніколи не буде європейського газового та нафтового ринку.

А утворення незалежного оператора ГТС пришвидшить формування конкурентного середовища на газовому ринку.

Як відомо, Меморандум МВФ передбачає запровадження конкуренції на ринку постачання газу для населення.