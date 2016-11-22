Для свободного выбора потребителями поставщика газа созданы законодательные предпосылки - В.Кистион

"Относительно вопроса о возможности выбора населением себе поставщика газа: на сегодняшний день законодательные предпосылки для свободного выбора потребителями поставщика газа уже созданы. Однако, чтобы это право могло быть реализовано, необходимо создание конкурентного рынка поставщиков газа, что невозможно будет обеспечить без функционирования независимого оператора ГТС, который будет способствовать развитию газового рынка и конкуренции между поставщиками", - сказал В.Кистион.

Как сообщал УНН, по словам экспертов, без реформирования "Нафтогаза" в Украине никогда не будет европейского газового и нефтяного рынка.

А образование независимого оператора ГТС ускорит формирование конкурентной среды на газовом рынке.

Как известно, Меморандум МВФ предусматривает введение конкуренции на рынке поставок газа для населения.