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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Для свободного выбора потребителями поставщика газа созданы законодательные предпосылки - В.Кистион

Киев • УНН

 • 5887 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. На сегодняшний день законодательные предпосылки для свободного выбора потребителями поставщика газа уже созданы, но для их реализации необходимо создание конкурентного рынка поставщиков газа. Об этом в интервью УНН рассказал вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.

Для свободного выбора потребителями поставщика газа созданы законодательные предпосылки - В.Кистион

"Относительно вопроса о возможности выбора населением себе поставщика газа: на сегодняшний день законодательные предпосылки для свободного выбора потребителями поставщика газа уже созданы. Однако, чтобы это право могло быть реализовано, необходимо создание конкурентного рынка поставщиков газа, что невозможно будет обеспечить без функционирования независимого оператора ГТС, который будет способствовать развитию газового рынка и конкуренции между поставщиками", - сказал В.Кистион.

Как сообщал УНН, по словам экспертов, без реформирования "Нафтогаза" в Украине никогда не будет европейского газового и нефтяного рынка.

А образование независимого оператора ГТС ускорит формирование конкурентной среды на газовом рынке.

Как известно, Меморандум МВФ предусматривает введение конкуренции на рынке поставок газа для населения.

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