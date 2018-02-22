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Для відвідувачів зони відчуження можуть запровадити е-перепустки

Для відвідувачів зони відчуження можуть запровадити е-перепустки

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Держагентство України з управління зоною відчуження розглядає можливість запровадити системи електронних перепусток на територію зони відчуження для всіх категорій відвідувачів. Про це заявив керівник ДП “Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження” (ДП ЦОТІЗ) Андрій Наумов, йдеться в повідомленні на сайті агентства, передає УНН.

В приміщенні Державного агентства України з управління зоною відчуження у місті Чорнобиль 21 лютого 2018 року відбулась зустріч Наумова з представниками приватних компаній, які займаються організацією відвідування зони відчуження іноземними громадянами, а також громадянами України.

У ході обговорення керівник ДП ЦОТІЗ повідомив, що для покращення умов перебування на території зони відчуження, заплановане відкриття нового готелю в м.Чорнобиль та створення нових маршрутів до об’єктів огляду, які в подальшому будуть включені до маршрутів відвідування.

Крім того, на сьогоднішній день на підприємстві опрацьовується питання щодо можливості запровадження системи електронних перепусток на територію зони відчуження для всіх категорій відвідувачів та створення інформаційного центру у двоповерхневій будівлі на КПП “Дитятки”, йдеться в повідомленні.

“Ми завжди відкриті для спілкування та будь-яких пропозицій щодо удосконалення співпраці”, — зазначив Наумов.

Зазначимо, що організацію прийому іноземних та вітчизняних делегацій у зоні відчуження здійснює ДП “ЦОТІЗ”. Відвідування зони відчуження дозволяється лише за умов дотримання правил радіаційної безпеки та виконання рекомендацій особи, що супроводжує відвідувачів у поїздках та слідкує, щоб не було відхилень від встановленого маршруту при пересуванні.

Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман це під час засідання уряду повідомив про те, що Чорнобильська зона до 2020 року стане екологічно безпечною територією, а в подальшому там буде створено парк сонячної енергії.

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