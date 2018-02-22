Для відвідувачів зони відчуження можуть запровадити е-перепустки

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Держагентство України з управління зоною відчуження розглядає можливість запровадити системи електронних перепусток на територію зони відчуження для всіх категорій відвідувачів. Про це заявив керівник ДП “Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження” (ДП ЦОТІЗ) Андрій Наумов, йдеться в повідомленні на сайті агентства, передає УНН.