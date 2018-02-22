Для посетителей зоны отчуждения могут ввести е-пропуска
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Госагентство Украины по управлению зоной отчуждения рассматривает возможность ввести системы электронных пропусков на территорию зоны отчуждения для всех категорий посетителей. Об этом заявил руководитель ГП "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения" (ГП ЦОТИЗ) Андрей Наумов, говорится в сообщении на сайте агентства, передает УНН.
В помещении Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в городе Чернобыль 21 февраля 2018 года состоялась встреча Наумова с представителями частных компаний, которые занимаются организацией посещения зоны отчуждения иностранными гражданами, а также гражданами Украины.
В ходе обсуждения руководитель ГП ЦОТИЗ сообщил, что для улучшения условий пребывания на территории зоны отчуждения, запланировано открытие нового отеля в Чернобыль и создание новых маршрутов к объектам осмотра, которые в дальнейшем будут включены в маршруты посещения.
Кроме того, на сегодняшний день на предприятии прорабатывается вопрос о возможности введения системы электронных пропусков на территорию зоны отчуждения для всех категорий посетителей и создание информационного центра в двоповерхневий здания на КПП "Дитятки", говорится в сообщении.
"Мы всегда открыты для общения и любых предложений по совершенствованию сотрудничества", - отметил Наумов.
Отметим, что организация приема иностранных и отечественных делегаций в зоне отчуждения осуществляет ГП "ЦОТИЗ". Посещение зоны отчуждения разрешается только при соблюдении правил радиационной безопасности и выполнения рекомендаций лица, сопровождающего посетителей в поездках и следит, чтобы не было отклонений от установленного маршрута при передвижении.
Как сообщал УНН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман этом во время заседания правительства сообщил о том, что Чернобыльская зона до 2020 года станет экологически безопасной территорией, а в дальнейшем там будет создан парк солнечной энергии.