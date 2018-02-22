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Для посетителей зоны отчуждения могут ввести е-пропуска

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 февраля. УНН. Госагентство Украины по управлению зоной отчуждения рассматривает возможность ввести системы электронных пропусков на территорию зоны отчуждения для всех категорий посетителей. Об этом заявил руководитель ГП "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения" (ГП ЦОТИЗ) Андрей Наумов, говорится в сообщении на сайте агентства, передает УНН.

В помещении Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в городе Чернобыль 21 февраля 2018 года состоялась встреча Наумова с представителями частных компаний, которые занимаются организацией посещения зоны отчуждения иностранными гражданами, а также гражданами Украины.

В ходе обсуждения руководитель ГП ЦОТИЗ сообщил, что для улучшения условий пребывания на территории зоны отчуждения, запланировано открытие нового отеля в Чернобыль и создание новых маршрутов к объектам осмотра, которые в дальнейшем будут включены в маршруты посещения.

Кроме того, на сегодняшний день на предприятии прорабатывается вопрос о возможности введения системы электронных пропусков на территорию зоны отчуждения для всех категорий посетителей и создание информационного центра в двоповерхневий здания на КПП "Дитятки", говорится в сообщении.

"Мы всегда открыты для общения и любых предложений по совершенствованию сотрудничества", - отметил Наумов.

Отметим, что организация приема иностранных и отечественных делегаций в зоне отчуждения осуществляет ГП "ЦОТИЗ". Посещение зоны отчуждения разрешается только при соблюдении правил радиационной безопасности и выполнения рекомендаций лица, сопровождающего посетителей в поездках и следит, чтобы не было отклонений от установленного маршрута при передвижении.

Как сообщал УНН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман этом во время заседания правительства сообщил о том, что Чернобыльская зона до 2020 года станет экологически безопасной территорией, а в дальнейшем там будет создан парк солнечной энергии.

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