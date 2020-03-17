Пандемія коронавірусу: для українців сформували точки збору за кордоном для повернення додому
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Для українців з-за кордону сформували точки збору, з яких вони зможуть дістатись до України. Транспортування буде безкоштовним або за пільговими цінами. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр МЗС.
“Україна сформувала точки-хаби, з яких громадяни України гарантовано зможуть дістатись до України безкоштовно або за пільговими цінами”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що список хабів буде оновлюватись.
“Коли і звідки відправлятимуться рейси — громадян повідомлятимуть посольства”, — додається у повідомленні.
Нагадаємо, станом на вечір 17 березня в Україні зафіксовано вже 14 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. З-поміж них — два летальних випадки.
Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.