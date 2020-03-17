Пандемия коронавируса: для украинцев сформировали точки сбора за рубежом для возвращения домой
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Для украинцев из-за рубежа сформироавли точки сбора, из которых они смогут добраться до Украины. Транспортировка будет бесплатной или по льготным ценам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр МИД.
"Украина сформировала точки-хабы, из которых граждане Украины гарантированно смогут добраться до Украины бесплатно или по льготным ценам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что список хабов будет обновляться.
"Когда и откуда будут отправляться рейсы - гражданам сообщать посольства", - добавляется в сообщении.
Напомним, по состоянию на вечер 17 марта в Украине зафиксировано уже 14 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Среди них - два летальных случая.
Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, были впервые замечены в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.