Офіційна гаряча лінія ЄС доступна українською мовою
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Офіційна гаряча лінія Європейського Союзу доступна українською мовою. Єврокомісія запустила спеціальну телефонну гарячу лінію для надання інформації і допомоги українцям, які рятуються від російської агресії, передає УНН.
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«Зателефонувавши на гарячу лінію, українці, які рятуються від війни, можуть отримати широкий спектр практичної та корисної інформації та відповіді на питання щодо умов в'їзду та подорожі до ЄС, доступу до прав та можливостей, таких як освіта, робота чи охорона здоров’я», - ідеться в повідомленні.
Деталі
Відповідь на будь-які запитання, що турбують українців щодо їх перебування на території ЄС, тепер можна отримати зателефонувавши за номерами: +800 6 7 8 9 10 11 (безкоштовно всередині ЄС), +32 2 299 96 96 (за міжнародним тарифом за межами ЄС)
Гаряча лінія доступна на всіх мовах ЄС, а також українською і російською.
Доповнення
5,3 мільйона громадян України поїхали в країни ЄС з початку російського вторгнення.