Официальная горячая линия ЕС доступна на украинском языке

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«Позвонив по горячей линии, украинцы, которые спасаются от войны, могут получить широкий спектр практической и полезной информации и ответы на вопросы об условиях въезда и путешествия в ЕС, доступа к правам и возможностям, таким как образование, работа или здравоохранения», – говорится в сообщении.

Детали

Ответ на любые вопросы, беспокоящие украинцев относительно их пребывания на территории ЕС, теперь можно получить по телефонам: +800 6 7 8 9 10 11 (бесплатно внутри ЕС), +32 2 299 96 96 (по международному тарифу за пределами ЕС)

Горячая линия доступна на всех языках ЕС, а также на украинском и русском.

Дополнение

5,3 миллиона граждан Украины уехали в страны ЕС с начала российского вторжения.