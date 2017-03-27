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Для турецької діаспори розпочався конституційний референдум

Для турецької діаспори розпочався конституційний референдум

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Громадяни Туреччини, які проживають за кордоном, відсьогодні можуть проголосувати на референдумі щодо конституційних змін, що передбачають значне розширення повноважень президента країни. Про це повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.

Турецька діаспора матиме змогу віддавати свої голоси до 9 квітня. Основна частина референдуму — в самій Туреччині — відбудеться 16 квітня.

За кордоном проживає майже три мільйони турецьких громадян, які мають право голосу — це близько п’яти відсотків від усіх виборців Туреччини. Найбільша турецька громада мешкає в Німеччині — 1,4 мільйона осіб. Вони зможуть проголосувати в генеральних консульствах у дев’яти містах ФРН; ще в чотирьох великих містах будуть відкриті виборчі дільниці.

Значна кількість громадян Туреччини також проживає у Франції (326 тисяч осіб), Нідерландах (253 тисячі), Бельгії (138 тисяч), Австрії (109 тисяч), Північному Кіпрі (105 тисяч), США (100 тисяч), Швейцарії (95 тисяч), Великій Британії (93 тисячі).

У разі набуття чинності змін до конституції Туреччини президент зможе сам призначати міністрів та вищих державних чиновників, оголошувати надзвичайний стан та розпускати парламент. Також він буде очолювати уряд після скасування посади прем’єр-міністра у 2019 році.

Під час підготовки до референдуму значно погіршилися відносини Туреччини та країн Євросоюзу, які заборонили проведення на своїй території агітаційних заходів за участю турецьких міністрів.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що після референдуму його країна перегляне всі політичні та адміністративні зв’язки з ЄС.

Раніше єврокомісар із питань політики сусідства і розширення Йоганнес Ган та верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні, посилаючись на висновки Венеціанської комісії, заявили, що конституційна реформа в Туреччині викликає “серйозну стурбованість”, оскільки вона може призвести до “надмірної концентрації влади” в руках президента та вплинути на незалежність юстиції.

У заяві підкреслювалося, що результати турецької конституційної реформи Євросоюз розглядатиме в контексті зобов’язань Туреччини як кандидата на вступ до ЄС та члена Ради Європи.

Голова комітету закордонних справ німецького Бундестагу Норберт Реттґен назвав турецький референдум “легалізованим переворотом” та пригрозив Туреччині припиненням переговорів про вступ до Євросоюзу в разі її переходу до президентської форми правління.

 

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