Для турецкой диаспоры начался конституционный референдум

Турецкая диаспора сможет отдавать свои голоса до 9 апреля. Основная часть референдума — в самой Турции — состоится 16 апреля.

За рубежом проживает почти три миллиона турецких граждан, имеющих право голоса — это около пяти процентов от всех избирателей Турции. Крупнейшая турецкая община живет в Германии — 1,4 миллиона человек. Они смогут проголосовать в генеральных консульствах в девяти городах ФРГ; еще в четырех крупных городах будут открыты избирательные участки.

Значительное количество граждан Турции также проживает во Франции (326 тысяч человек), Нидерландах (253 тысячи), Бельгии (138 тысяч), Австрии (109 тысяч), Северном Кипре (105 тысяч), США (100 тысяч), Швейцарии (95 тысяч), Великобритании (93 тысячи).

В случае вступления в силу изменений в конституции Турции президент сможет сам назначать министров и высших государственных чиновников, объявлять чрезвычайное положение и распускать парламент. Также он будет возглавлять правительство после отмены должности премьер-министра в 2019 году.

Во время подготовки к референдуму значительно ухудшились отношения Турции и стран Евросоюза, которые запретили проведение на своей территории агитационных мероприятий с участием турецких министров.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после референдума его страна пересмотрит все политические и административные связи с ЕС.

Ранее еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения Йоханнес Хан и верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, ссылаясь на выводы Венецианской комиссии, заявили, что конституционная реформа в Турции вызывает “серьезную обеспокоенность”, поскольку она может привести к “чрезмерной концентрации власти” в руках президента и повлиять на независимость юстиции.

В заявлении подчеркивалось, что результаты турецкой конституционной реформы Евросоюз будет рассматривать в контексте обязательств Турции как кандидата на вступление в ЕС и члена Совета Европы.

Глава комитета по иностранным делам немецкого Бундестага Норберт Реттген назвал турецкий референдум “легализированным переворотом” и пригрозил Турции прекращением переговоров о вступлении в Евросоюз в случае ее перехода к президентской форме правления.