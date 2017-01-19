Для створення мобільних додатків Google купила сервіс у Twitter
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Холдинг Alphabet, в який входить компанія Google, придбав сервіс для створення мобільних додатків Fabric. Про це повідомляється в блозі компанії, передає УНН.
“Сьогодні ми починаємо нову главу в історії Fabric і раді повідомити, що підписали угоду про поглинання Fabric Google і про перехід команди в групу розробників Google,” — йдеться в повідомленні компанії.
Вартість угоди, однак, не розкривається.
Twitter оголосила про створення Fabric в жовтні 2014 року. З того моменту число розробників, які використовують сервіс, досягло 580 тис. доларів.
Як повідомляв УНН, у компанії Facebook хочуть впровадити низку нових інструментів для запобігання поширенню неправдивих новин в соціальній мережі.