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Для створення мобільних додатків Google купила сервіс у Twitter

Для створення мобільних додатків Google купила сервіс у Twitter

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Холдинг Alphabet, в який входить компанія Google, придбав сервіс для створення мобільних додатків Fabric. Про це повідомляється в блозі компанії, передає УНН.

“Сьогодні ми починаємо нову главу в історії Fabric і раді повідомити, що підписали угоду про поглинання Fabric Google і про перехід команди в групу розробників Google,” — йдеться в повідомленні компанії.

Вартість угоди, однак, не розкривається.

Twitter оголосила про створення Fabric в жовтні 2014 року. З того моменту число розробників, які використовують сервіс, досягло 580 тис. доларів.

Як повідомляв УНН, у компанії Facebook хочуть впровадити низку нових інструментів для запобігання поширенню неправдивих новин в соціальній мережі.

Українські Національні Новини

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