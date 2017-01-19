Для создания мобильных приложений Google купила сервис в Twitter
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Холдинг Alphabet, в который входит компания Google, приобрел сервис для создания мобильных приложений Fabric. Об этом сообщается в блоге компании, передает УНН.
"Сегодня мы начинаем новую главу в истории Fabric и рады сообщить, что подписали соглашение о поглощении Fabric Google и о переходе команды в группу разработчиков Google", - говорится в сообщении компании.
Стоимость сделки, однако, не раскрывается.
Twitter объявила о создании Fabric в октябре 2014 года. С того момента число разработчиков, использующих сервис, достигло 580 тыс.долларов.
Как сообщал УНН, в компании Facebook хотят внедрить ряд новых инструментов для предотвращения распространения ложных новостей в социальной сети.