Для создания мобильных приложений Google купила сервис в Twitter

"Сегодня мы начинаем новую главу в истории Fabric и рады сообщить, что подписали соглашение о поглощении Fabric Google и о переходе команды в группу разработчиков Google", - говорится в сообщении компании.

Стоимость сделки, однако, не раскрывается.

Twitter объявила о создании Fabric в октябре 2014 года. С того момента число разработчиков, использующих сервис, достигло 580 тыс.долларов.

Как сообщал УНН, в компании Facebook хотят внедрить ряд новых инструментов для предотвращения распространения ложных новостей в социальной сети.