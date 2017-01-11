Для службовця "Агрейну" прокуратура просить заставу у 25 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. У Дніпровському районному суді міста Києва наразі триває засідання з з обрання міри запобіжного заходу черговому фігуранту кримінального провадження у праві “Агрейну” Ю. Болотському. Про це повідомляє УНН.
Прокурор попросив суд застосувати до підозрюваного у шахрайстві посадовця агрохолдингу міру запобіжного заходу у вигляді застави розміром 16 тис. неоподаткованих мінімумів для працездатних осіб, що становить орієнтовно 25 мнл. грн.
Як відомо, у Ю.Болотського під час обшуків правохоронці вилучили більше 70 кг золота, колекційні монети і готівкові кошти в іноземній валюті.
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Також у вказаної особи правоохоронці вилучили й арештували банківських сертифікатів на майже 450 кг золота.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, керівництво агрохолдингу “Агрейн” може бути причетні до виводу активів українських фермерів в офшори.
В СБУ, у свою чергу, повідомили, що п’ятьом підозрюваним у рейдерському захопленні активів агрохолдингу “Агрейн” повідомлено про підозру.