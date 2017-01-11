Для служащего "Агрейна" прокуратура просит залог в 25 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В Днепровском районном суде города Киева сейчас идет заседание по избранию меры пресечения очередному фигуранту уголовного производства по делу "Агрейна" Ю.Болотскому. Об этом сообщает УНН.
Прокурор попросил суд применить к подозреваемому в мошенничестве чиновнику агрохолдинга меру пресечения в виде залога в размере 16 тыс. необлагаемых минимумов для трудоспособных лиц, что составляет ориентировочно 25 мнл грн.
Как известно, у Ю.Болотского во время обысков правоохранители изъяли более 70 кг золота, коллекционные монеты и наличные средства в иностранной валюте.
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Также у указанного лица правоохранители изъяли и арестовали банковских сертификатов почти на 450 кг золота.
Напомним, по данным СМИ, руководство агрохолдинга "Агрейн" может быть причастно к выводу активов украинских фермеров в оффшоры.
В СБУ, в свою очередь, сообщили, что пяти подозреваемым в рейдерском захвате активов агрохолдинга "Агрейн" сообщили о подозрении.