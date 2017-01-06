Для розчищення автошляхів в Україні було залучено більше 900 одиниць техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Для розчищення автошляхів по Україні протягом 4-6 січня залучено більше 900 одиниць снігоприбиральної техніки і понад дві тисячі осіб. Про це повідомив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін на засіданні оперативного штабу, передає кореспондент УНН.
“В цілому для забезпечення проїзду та розчистки доріг на території України 4-6 січня було залучено близько 2 тисяч осіб і більше 900 одиниць техніки”, — сказав М.Чечоткін.
Крім того, рятувальники евакуювали з обочинм та кюветів більше 140 автомобілів, в яких перебувало понад 190 людей.
"З метою попередження переохолодження на території населених пунктів розгорнуто понад 3,5 тис пунктів обігріву“,- зазначив голова ДСНС.
Всього, за його даними, з початку погіршення погодних умов пунктами обігріву скористалися більше 20 тис осіб.
“Завдяки постійному моніторингу ДСНС 4-5 січня зафіксовано сходження 4 снігових лавин у Закарпатській області”, — повідомив М.Чечоткін.