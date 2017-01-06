Для расчистки автодорог в Украине привлекли более чем 900 единиц техники
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Для расчистки автодорог в Украине в течение 4-6 января привлечено более 900 единиц снегоуборочной техники и более 2 тыс. человек. Об этом сообщил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин на заседании оперативного штаба, передает корреспондент УНН.
"В целом для обеспечения проезда и расчистки дорог на территории Украины 4-6 января было привлечено около 2 тысяч человек и более 900 единиц техники", - сказал Н.Чечеткин.
Кроме того, спасатели эвакуировали из обочин и кюветов более 140 автомобилей, в которых находилось более 190 человек.
"С целью предупреждения переохлаждения на территории населенных пунктов развернуто свыше 3,5 тыс. пунктов обогрева", - отметил глава ГосЧС.
Всего, по его данным, с начала ухудшения погодных условий пунктами обогрева воспользовались более 20 тыс. человек.
"Благодаря постоянному мониторингу ГосЧС 4-5 января зафиксирован сход 4 снежных лавин на территории Закарпатской области", - сообщил Н.Чечеткин.