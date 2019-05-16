Для реконструкції стіни на кордоні з Мексикою Пентагон виділить 650 млн доларів

КИЇВ. 16 травня. УНН. Пентагон уклав контракт на 646 млн доларів з компанією Southwest Valley Constructors з метою реконструкції частини стіни на кордоні з Мексикою. Дана ділянка розташовується в штаті Арізона, про це йдеться в заяві, розміщеній в середу на сайті військового відомства, інформує УНН.