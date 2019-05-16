Для реконструкції стіни на кордоні з Мексикою Пентагон виділить 650 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Пентагон уклав контракт на 646 млн доларів з компанією Southwest Valley Constructors з метою реконструкції частини стіни на кордоні з Мексикою. Дана ділянка розташовується в штаті Арізона, про це йдеться в заяві, розміщеній в середу на сайті військового відомства, інформує УНН.
“Southwest Valley Constructors, що знаходиться в Альбукерке, штат Нью-Мексико, виграла контракт з фіксованою ціною в 646 млн доларів на проектування і будівництво заміни бар’єрної стіни в секторі міста Тусон, штат Арізона”, — зазначено в документі.
Згідно з контрактом, будівельні роботи планують завершити до кінця січня 2020 року. У тендері брали участь чотири компанії.
10 травня виконуючий обов’язки міністра оборони США Патрік Шанахан схвалив трансфер в розмірі 1,5 млрд доларів для зведення ділянки стіни протяжністю понад 128 км на кордоні з Мексикою.
Як повідомляв УНН, Пентагон готовий протягом тривалого часу надавати сприяння в охороні кордону США з Мексикою, проте розраховує, що міністерство внутрішньої безпеки (МВБ) в кінцевому рахунку буде робити це самостійно. Про це заявив журналістам у суботу, 11 травня, виконуючий обов’язки міністра оборони США Патрік Шанахан.