Для реконструкции стены на границе с Мексикой Пентагон выделит 650 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Пентагон заключил контракт на 646 млн долларов с компанией Southwest Valley Constructors с целью реконструкции части стены на границе с Мексикой. Данный участок располагается в штате Аризона, об этом говорится в заявлении, размещенном в среду на сайте военного ведомства, передает УНН.
“Southwest Valley Constructors, находящаяся в Альбукерке, штат Нью-Мексико, выиграла контракт с фиксированной ценой в 646 млн долларов на проектирование и строительство замены барьерной стены в секторе города Тусон, штат Аризона”, — указано в документе.
Согласно контракту, строительные работы планируют завершить к концу января 2020 года. В тендере участвовали четыре компании.
10 мая исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил трансфер в размере 1,5 млрд долларов для возведения участка стены протяженностью более 128 км на границе с Мексикой.
Как сообщал УНН, Пентагон готов в течение длительного времени оказывать содействие в охране границы США с Мексикой, однако рассчитывает, что министерство внутренней безопасности (МВБ) в конечном счете будет делать это самостоятельно. Об этом заявил журналистам в субботу, 11 мая, исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.