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Для підвищення акцизів на автогаз є економічні причини - експерт

Для підвищення акцизів на автогаз є економічні причини - експерт

Київ • УНН

 • 8620 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Підвищення ставки акцизу для зрідженого газу варто було очікувати, і для цього є як мінімум одна економічна причина. Про це в ефірі одного з української радіостанції розповів експерт паливного ринку Артем Куюн, передає УНН.

"Цього варто було очікувати давно, тому що увага держави, завжди виражається в зростанні податків, до скрапленого газу була не така велика - це по-перше. По-друге, в 2017 році після виробленої індексації акцизів, після перерахунку, коли роздрібний акциз прибирали і переводили в основний, то підвищення на скраплений газ було вдвічі менше, тобто на 40 євро підвищилися акцизи тоді на бензини і всього на 20 євро - на зріджений газ. Тому якийсь дисбаланс дійсно тоді виник. І це, як мінімум, одна економічна причина", - пояснив він.

Експерт додав, що сьогодні в Україні ще недостатньо розвинена легальна інфраструктура забезпечення скрапленим газом.

Нагадаємо, Нафтогазова Асоціація України ініціювала підвищення акцизів на автогаз. Представники паливного ринку вважають, що такий крок дозволить боротися з нелегальними продавцями ресурсу.

Українські Національні Новини

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