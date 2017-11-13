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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 6108 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 21839 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 34986 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 41737 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

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13:14 • 40238 просмотра

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Для повышения акцизов на автогаз есть причины - эксперт

Для повышения акцизов на автогаз есть причины - эксперт

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. Повышение ставки акциза для сжиженного газа следовало ожидать, и для этого есть как минимум одна экономическая причина. Об этом в эфире одной из украинских радиостанций рассказал эксперт топливного рынка Артем Куюн, передает УНН.

"Этого стоило ожидать давно, потому что внимание государства, всегда выражается в росте налогов, к сжиженного газа была не такая большая - это во-первых. Во-вторых, в 2017 году после произведенной индексации акцизов, после пересчета, когда розничный акциз убирали и переводили в основной, то повышение на сжиженный газ было вдвое меньше, то есть на 40 евро повысились акцизы тогда на бензины и всего на 20 евро - на сжиженный газ. Поэтому какой-то дисбаланс действительно тогда возник. и это, как минимум, одна экономическая причина" , - пояснил он.

Эксперт добавил, что сегодня в Украине еще недостаточно развита легальная инфраструктура обеспечения сжиженным газом.

Напомним, Нефтегазовая Ассоциация Украины инициировала повышение акцизов на автогаз. Представители топливного рынка считают, что такой шаг позволит бороться с нелегальными продавцами ресурса.

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