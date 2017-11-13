Для повышения акцизов на автогаз есть причины - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Повышение ставки акциза для сжиженного газа следовало ожидать, и для этого есть как минимум одна экономическая причина. Об этом в эфире одной из украинских радиостанций рассказал эксперт топливного рынка Артем Куюн, передает УНН.
"Этого стоило ожидать давно, потому что внимание государства, всегда выражается в росте налогов, к сжиженного газа была не такая большая - это во-первых. Во-вторых, в 2017 году после произведенной индексации акцизов, после пересчета, когда розничный акциз убирали и переводили в основной, то повышение на сжиженный газ было вдвое меньше, то есть на 40 евро повысились акцизы тогда на бензины и всего на 20 евро - на сжиженный газ. Поэтому какой-то дисбаланс действительно тогда возник. и это, как минимум, одна экономическая причина" , - пояснил он.
Эксперт добавил, что сегодня в Украине еще недостаточно развита легальная инфраструктура обеспечения сжиженным газом.
Напомним, Нефтегазовая Ассоциация Украины инициировала повышение акцизов на автогаз. Представители топливного рынка считают, что такой шаг позволит бороться с нелегальными продавцами ресурса.