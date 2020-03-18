Для пенсіонерів запрацюють лінії доставки харчових продуктів - Ляшко
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. В уряді анонсували початок роботи окремих ліній доставки харчових продуктів для людей похилого віку. Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції, передає кореспондент УНН.
"Для людей похилого віку зараз запрацюють окремі лінії доставки харчових продуктів. Ми працюємо з групою волонтерів, які будуть допомагати доставляти харчові продукти", - сказав Віктор Ляшко.
Нагадаємо, запровадження карантину в Україні має запобігти масштабному поширенню коронавірусу. У цій ситуації найправильніше — максимально обмежити відвідування публічних місць.