Для пенсионеров заработают линии доставки пищевых продуктов - Ляшко
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В правительстве анонсировали начало работы отдельных линий доставки пищевых продуктов для пожилых людей. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, передает корреспондент УНН.
"Для пожилых людей сейчас заработают отдельные линии доставки пищевых продуктов. Мы работаем с группой волонтеров, которые будут помогать доставлять продукты питания", - сказал Ляшко.
Напомним, введение карантина в Украине должно предотвратить масштабное распространение коронавируса. В этой ситуации самое правильное - максимально ограничить посещение общественных мест.