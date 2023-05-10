Для ОПЗ важлива стабільність керівництва - профспілка заводу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Для “Одеського припортового заводу” важлива стабільність його керівництва, а постійні зміни очільників не є позитивними. Про це у коментарі УНН розповів голова профспілки ОПЗ Володимир Дрібноход.
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За його словами, нинішній т.в.о. директора Юрій Ковальський, який очолив завод влітку минулого року, показав себе як достойний керівник.
“Для “Одеського припортового заводу” важливо, аби була стабільність керівництва. Постійні зміни до добра не доведуть. Адже необхідно, аби керували люди, які розуміють, що таке хімічне вибухо- та пожежонебезпечне підприємство. І хоч він (Юрій Ковальський - ред.) не проходив ту школу щодо експлуатації заводу як виробництва міндобрив (виробничі потужності заводу були зупинені у вересні 2021 року), він проявив себе достойно у цей кризовий період. У нас склалися нормальні ділові та партнерські стосунки профсоюзного комітету та керівництва”, - розповів Дрібноход.
Нагадаємо
Після приходу Юрія Ковальського на ОПЗ завод перепрофілював свої виробничі потужності для експорту зернових морським транспортом та почав брати участь у “зерновому коридорі”. Це дозволило заводу знову отримувати доходи та подолати зарплатну кризу на підприємстві.