Для ОПЗ важна стабильность руководства - профсоюз завода

Детали

По его словам, нынешний врио директора Юрий Ковальский, возглавивший завод летом прошлого года, показал себя как достойный руководитель.

“Для “Одесского припортового завода” важно, чтобы была стабильность руководства. Постоянные изменения до добра не доведут. Ведь необходимо, чтобы руководили люди, которые понимают, что такое химическое взрыво- и пожароопасное предприятие. И хотя он (Юрий Ковальский - ред.) не проходил ту школу по эксплуатации завода как производства минудобрений (производственные мощности завода были остановлены в сентябре 2021 года), он проявил себя достойно в этот кризисный период. У нас сложились нормальные деловые и партнерские отношения профсоюзного комитета и руководства”, - рассказал Дрибноход.

Напомним

После прихода Юрия Ковальского на ОПЗ завод перепрофилировал свои производственные мощности для экспорта зерновых морским транспортом и начал участвовать в “зерновом коридоре”. Это позволило заводу снова получать доходы и преодолеть зарплатный кризис на предприятии.