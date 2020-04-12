Для одужання Джонсона від COVID-19 потрібно більше часу, ніж передбачалось
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон досі перебуває в лікарні, оскільки він ще не одужав від COVID-19. Про це повідомила міністр внутрішніх справ Пріті Пател. Виступаючи перед журналістами, міністр наголосила, що Джонсону потрібно "більше часу", щоб видужати, передає УНН з посиланням на Reuters, AFP і DW.
Раніше на Даунінг-стріт повідомляли, що стан Джонсона демонструє "дуже добрий прогрес".
Нагадаємо, 5 квітня Бориса Джонсона госпіталізували на лікарняний стаціонар через стійкі симптоми COVID-19 після 10 днів з часу тестування. Три дні він провів у відділенні інтенсивної терапії, а 9 квітня його перевели до звичайної палати.