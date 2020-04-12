Для одужання Джонсона від COVID-19 потрібно більше часу, ніж передбачалось

Раніше на Даунінг-стріт повідомляли, що стан Джонсона демонструє "дуже добрий прогрес".

Нагадаємо, 5 квітня Бориса Джонсона госпіталізували на лікарняний стаціонар через стійкі симптоми COVID-19 після 10 днів з часу тестування. Три дні він провів у відділенні інтенсивної терапії, а 9 квітня його перевели до звичайної палати.