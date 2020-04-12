Для выздоровления Джонсона от COVID-19 потребуется больше времени, чем предполагалось

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон до сих пор находится в больнице, поскольку он еще не оправился от COVID-19. Об этом сообщила министр внутренних дел Прити Пател. Выступая перед журналистами, министр отметила, что Джонсону нужно "больше времени", чтобы выздороветь, передает УНН со ссылкой на Reuters, AFP и DW.