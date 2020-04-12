Для выздоровления Джонсона от COVID-19 потребуется больше времени, чем предполагалось

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 14073 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 34136 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 55221 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 67837 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 100486 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105131 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130441 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130150 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Для выздоровления Джонсона от COVID-19 потребуется больше времени, чем предполагалось

Для выздоровления Джонсона от COVID-19 потребуется больше времени, чем предполагалось

Киев  •  УНН

 • 12747 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон до сих пор находится в больнице, поскольку он еще не оправился от COVID-19. Об этом сообщила министр внутренних дел Прити Пател. Выступая перед журналистами, министр отметила, что Джонсону нужно "больше времени", чтобы выздороветь, передает УНН со ссылкой на Reuters, AFP и DW.

Ранее на Даунинг-стрит сообщали, что состояние Джонсона демонстрирует "очень хороший прогресс".

Напомним, 5 апреля Бориса Джонсона госпитализировали на больничный стационар из-за стойких симптомов COVID-19 после 10 дней с момента тестирования. Три дня он провел в отделении интенсивной терапии, а 9 апреля его перевели в обычную палату.

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