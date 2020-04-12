Для выздоровления Джонсона от COVID-19 потребуется больше времени, чем предполагалось
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон до сих пор находится в больнице, поскольку он еще не оправился от COVID-19. Об этом сообщила министр внутренних дел Прити Пател. Выступая перед журналистами, министр отметила, что Джонсону нужно "больше времени", чтобы выздороветь, передает УНН со ссылкой на Reuters, AFP и DW.
Ранее на Даунинг-стрит сообщали, что состояние Джонсона демонстрирует "очень хороший прогресс".
Напомним, 5 апреля Бориса Джонсона госпитализировали на больничный стационар из-за стойких симптомов COVID-19 после 10 дней с момента тестирования. Три дня он провел в отделении интенсивной терапии, а 9 апреля его перевели в обычную палату.