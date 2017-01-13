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Для Одеського територіального управління НАБУ обрали керівника

Для Одеського територіального управління НАБУ обрали керівника

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Директором Одеського територіального управління Національного антикорупційного бюро України обрано Дмитра Руденка. Відповідне рішення конкурсна комісія Бюро ухвалила 12 січня. Про це УНН повідомили в прес-службі НАБУ.

До обрання на посаду в НАБУ Д.Руденко очолював Хмільницьке відділення поліції Калинівського відділу головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

Раніше працював на посадах слідчого та очолював різні підрозділи в управлінні Міністерства внутрішніх справ у Вінницькій області. Має три вищі освіти: дві юридичні та одну за спеціальністю “Облік і аудит”.

Конкурс на посаду керівника Одеського територіального управління розпочався 1 листопада 2016 року. Участь у ньому взяли 47 кандидатів. До етапу співбесіди після тестування на знання законодавства дійшли 29 осіб.

Повноваження Одеського територіального управління НАБУ поширюються на Одеську, Херсонську, Миколаївську та Кіровоградську області.

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