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Для Одесского территориального управления НАБУ выбрали руководителя

Для Одесского территориального управления НАБУ выбрали руководителя

Киев • УНН

 • 9476 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Директором Одесского территориального управления Национального антикоррупционного бюро Украины избран Дмитрий Руденко. Соответствующее решение конкурсная комиссия Бюро приняла 12 января. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАБУ.

До избрания на должность в НАБУ Д.Руденко возглавлял Хмельницкое отделение полиции Калиновского отдела главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

Ранее работал на должностях следователя и возглавлял различные подразделения в управлении Министерства внутренних дел в Винницкой области. Имеет три высших образования: два юридических и одно по специальности "Учет и аудит".

Конкурс на должность руководителя Одесского территориального управления начался 1 ноября 2016 года. Участие в нем приняли 47 кандидатов. До этапа собеседования после тестирования на знание законодательства дошли 29 человек.

Полномочия Одесского территориального управления НАБУ распространяются на Одесскую, Херсонскую, Николаевскую и Кировоградскую области.

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