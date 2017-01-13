Для Одесского территориального управления НАБУ выбрали руководителя
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Директором Одесского территориального управления Национального антикоррупционного бюро Украины избран Дмитрий Руденко. Соответствующее решение конкурсная комиссия Бюро приняла 12 января. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАБУ.
До избрания на должность в НАБУ Д.Руденко возглавлял Хмельницкое отделение полиции Калиновского отдела главного управления Национальной полиции в Винницкой области.
Ранее работал на должностях следователя и возглавлял различные подразделения в управлении Министерства внутренних дел в Винницкой области. Имеет три высших образования: два юридических и одно по специальности "Учет и аудит".
Конкурс на должность руководителя Одесского территориального управления начался 1 ноября 2016 года. Участие в нем приняли 47 кандидатов. До этапа собеседования после тестирования на знание законодательства дошли 29 человек.
Полномочия Одесского территориального управления НАБУ распространяются на Одесскую, Херсонскую, Николаевскую и Кировоградскую области.