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Для нас російський газ - варіант №1: Сійярто в ПАРЄ висловився новий контракт і реакцію України

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Іншого виходу, крім як закупівля газу в великих обсягах з Росії, у країн центральної Європи немає. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, відповідаючи на запитання парламентаріїв в ПАРЄ, передає УНН.

Цитата

"Коли справа доходить до газового контракту, ви знаєте, що в центральній частині Європи поставка енергії є питанням національної безпеки. Ми використовуємо газ, як його використовують по всій Європі", - заявив Сийярто.

"А враховуючи регіональну інфраструктурну реальність, іншого виходу, крім як закупівля газу в великих обсягах з Росії, немає. Тому що говорити про диверсифікацію - це дуже красиво і розумно. Але оскільки газ повинен доставлятися по трубопроводу, а у вас немає трубопроводу в іншому напрямку, то ви і не зможете його звідти купити. Так що для нас, жителів Центральної Європи, російський газ - варіант № 1. І ми підписали газовий контракт на 15 років, і ми відкидаємо будь-які спроби зазіхнути на наш суверенітет", - додав міністр.

Деталі

Угорець наголосив, що це суверенне право Будапешта підписувати контракти на поставку енергії "з ким ми хочемо".
"І атаки на країну тільки тому, що це гарантує, що будинки і квартири угорських громадян будуть опалюватися, а промисловість буде працювати - це неприйнятно", - додав він.

Сійярто зазначив, що Угорщина не буде скорочувати спроби поліпшити двосторонні відносини з Україною.

"Але такі кроки, нападки на нас в Єврокомісії через забезпечення безпеки наших енергоресурсів, - це вже занадто", - підкреслив він.

Контекст

Угорщина напередодні підписала довгостроковий контракт з російською компанією "Газпром" на постачання газу в обхід України.

В Україні заявили, що таким рішенням здивовані і розчаровані. МЗС України повідомив, що ініціював перенесення засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва на більш пізній термін. Українська сторона також звернеться до Єврокомісії з надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству у сфері енергетики.

Угорщина жорстко відреагувала на критику. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна втручається у внутрішні справи держави.

Сторони обмінялися викликами послів один одного в зовнішньополітичні відомства.

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