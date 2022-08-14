Для інтересів України в міжнародній політиці жодних пауз немає і не буде, – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Під час свого традиційного вечірнього звернення Володимир Зеленський повідомив, що Україна працює над санкціями проти Росії і запевнив, що для інтересів України в міжнародній політиці жодних пауз немає і не буде. Про це інформує УНН.
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Зеленський запевнив, що наступного тижня продовжить розширювати українські звʼязки з африканськими державами та регіоном Латинської Америки. Завтра відбудуться важливі контакти на європейському рівні. Днями запланована церемонія вручення вірчих грамот послами іноземних держав, які прибули працювати в Києві.
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"Хоч у глобальній політиці зараз певна пауза – все ж таки серпень, але для України, для інтересів нашої держави жодних пауз не було, немає й не буде", – сказав Зеленський.
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