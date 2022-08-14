Для интересов Украины в международной политике никаких пауз нет и не будет, – Зеленский

Детали

Зеленский заверил, что на следующей неделе продолжит расширять украинские связи с африканскими государствами и регионом Латинской Америки. Завтра пройдут важные контакты на европейском уровне. На днях запланирована церемония вручения верительных грамот послами иностранных государств, прибывших в Киев.

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"Хотя в глобальной политике сейчас определенная пауза – все же август, но для Украины, для интересов нашего государства никаких пауз не было, нет и не будет", – сказал Зеленский.

Напомним

Состоялись первые в истории отношений переговоры между президентами Украины и Ганы