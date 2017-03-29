Для деяких київських автобусів з'явиться додаткова зупинка

Крім того, змінюється режим роботи зупинки проспект Леся Курбаса — “На вимогу”.

Як повідомляв УНН, з 23 березня 2017 року введуть додаткову зупинку для автобусів маршруту № 119.

Нагадаємо, що також з 29 березня 2017 року перейменовується зупинка автобусів №87 “Проспект Возз’єднання” (на вимогу) на "Проспект Соборності"(на вимогу) по вул.Івана Миколайчука в напрямку вул.Митрополита Андрея Шептицького.