Для некоторых киевских автобусов появится дополнительная остановка

Кроме того, изменяется режим работы остановки проспект Леся Курбаса - "До востребования".

Как сообщал УНН, с 23 марта 2017 введут дополнительную остановку для автобусов маршрута № 119 .

Напомним, что также с 29 марта 2017 переименовывается остановка автобусов №87 "Проспект Воссоединения" (по требованию) на "Проспект Соборности" (по требованию) по ул.Ивана Миколайчука в направлении ул.Митрополита Андрея Шептицкого.