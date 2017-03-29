Для некоторых киевских автобусов появится дополнительная остановка
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. С 30 марта с целью улучшения обслуживания пассажиров на Кольцевой дороге в направлении ст. м. "Академгородок" для автобусных маршрутов № 23 и № 56 внедряется дополнительная остановка "Станция ЛШТ "Кольцевая дорога", передает УНН со ссылкой на КП" Киевпастранс".
Кроме того, изменяется режим работы остановки проспект Леся Курбаса - "До востребования".
Как сообщал УНН, с 23 марта 2017 введут дополнительную остановку для автобусов маршрута № 119 .
Напомним, что также с 29 марта 2017 переименовывается остановка автобусов №87 "Проспект Воссоединения" (по требованию) на "Проспект Соборности" (по требованию) по ул.Ивана Миколайчука в направлении ул.Митрополита Андрея Шептицкого.