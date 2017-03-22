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Для деяких київських автобусів з'явиться додаткова зупинка

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. З 23 березня 2017 року введуть додаткову зупинку для автобусів маршруту №119, передає УНН з посиланням на прес-службу "Київпастрансу".

Так, 23 березня 2017 року по вул.В’ячеслава Чорновола впроваджується додаткова зупинка “Вул.Маршала Рибалки” для автобусів маршруту №119 в обох напрямках.

Крім того, по проспекту Лобановського в напрямку Повітрофлотського проспекту зупинка “Севастопольська площа” перейменовується на “Повітрофлотський проспект” для автобусів маршруту №119 та тролейбусів маршруту №42.

Як повідомляв УНН, активісти перекрили вулицю поблизу Верховної Ради.

Також нагадаємо, що з 23 березня 2017 року вносяться зміни в роботу автобусів маршруту № 20.

Українські Національні Новини

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