Для некоторых киевских автобусов появится дополнительная остановка
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. С 23 марта 2017 года введут дополнительную остановку для автобусов маршрута №119, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Киевпастранса".
Так, 23 марта 2017 года по ул. В.Чорновила внедряется дополнительная остановка "ул. Маршала Рыбалко" для автобусов маршрута № 119 в обоих направлениях.
Кроме того, по проспекту Лобановского в направлении Воздухофлотского проспекта остановка "Севастопольская площадь" переименовывается в "Воздухофлотский проспект" для автобусов маршрута № 119 и троллейбусов маршрута №42.
Как сообщал УНН, активисты перекрыли улицу возле Верховной Рады.
Также напомним, что с 23 марта 2017 года вносятся изменения в работу автобусов маршрута № 20.