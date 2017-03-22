Для некоторых киевских автобусов появится дополнительная остановка

Так, 23 марта 2017 года по ул. В.Чорновила внедряется дополнительная остановка "ул. Маршала Рыбалко" для автобусов маршрута № 119 в обоих направлениях.

Кроме того, по проспекту Лобановского в направлении Воздухофлотского проспекта остановка "Севастопольская площадь" переименовывается в "Воздухофлотский проспект" для автобусов маршрута № 119 и троллейбусов маршрута №42.

Как сообщал УНН, активисты перекрыли улицу возле Верховной Рады.

Также напомним, что с 23 марта 2017 года вносятся изменения в работу автобусов маршрута № 20.